طلاب ثانية ثانوي يختتمون امتحانات نهاية العام بـ«علم النفس والأحياء»

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس 26 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بأداء امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع لـ«الأدبية»، ورقيا وإلكترونيا، وفقا للجدول المعلن مسبقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان العلوم

كما يختتم طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بامتحان مادة العلوم ورقيا في لجان امتحانية، وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الامتحان الورقي لطلاب ثانية ثانوي الفترة الصباحية التي تعقد بالمدارس المجهزة، في الساعة الثامنة صباحا ولمدة ساعة إلا ربع، وتبدأ الفترة الثانية ويكون الامتحان فيها إلكترونيا (أسئلة الاختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، في التاسعة ويستمر لمدة ساعة وربع.

ويبدأ امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهرا.

مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء لتانية ثانوي

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، كالتالي:

- عدد الأسئلة المقالية في امتحان مادة الكيمياء 5 CRP.

- الدرجات الكلية بامتحان الكيمياء 9.

- 30% من الامتحان أسئلة مقالية.

- سؤال بدرجة واحدة، والمخرج التعليمي «3.4 يفرق بين النظرية الإلكترونية للتكافؤ ونظرية رابطة التكافؤ».

- سؤال بدرجتين ويكون ناتج التعلم «3.7 يفرق بين التهجين في الميثان والإيثلين».

- سؤال بدرجتين ويكون ناتج التعلم «4.1 يميز بين عناصر المجموعة الأولى وتركيبها الإلكتروني».

- سؤال بدرجتين ويكون ناتج التعلم «4.8 يميز بين عناصر المجموعة الخامسة وتركيبها الإلكتروني».

- سؤال بدرجتين ويكون ناتج التعلم «4.9 يستنتج إعداد تأكسد النيتروجين في مركبات مختلفة».