طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحانات الإنجليزي وفتح تسجيل استمارة «تالتة»

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021-2022، إذا يؤدي قرابة 600 ألف طالب وطالبة الامتحانات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بين الطلاب والمعلمين، أثناء فترة الامتحانات.

ويؤدي طلاب «ثانية ثانوي» اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويبدأ في الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاث ساعات، إذ ينتهي في الثانية عشرة ظهراً، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

الامتحان على مستوى المدرسة وتخصيص أسئلة للمتفوقين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان على مستوى المدرسة، وأن واضع الامتحان يُشترط ألا يكون من المعلمين الذين يدرسون لنفس الصف، وتخصيص أسئلة للمستويات العليا، أي المتفوقين، وتحديد درجات كل مستوى منها.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان والإجابة في نفس الورقة ويخصص جزءا من الورقة على صورة السلبس يتم نزعه قبل التصحيح للحفاظ على السرية، مشيراً إلى أنه يتم تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة لكل مدرسة تحت إشراف الموجه الأول بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التعليم، بالتنبيه على المراقبين والملاحظين باللجان، بإخطار طبيب اللجنة أو الزائة الصحية، في حالة حدوث أي طارئ صحي لأحد الطلاب، وألا يغادر أي طالب اللجنة قبل إعداد تقرير بحالة الطالب وإرفاقه بالتقرير اليومي للجنة.

اليوم.. فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة

ومن جانب آخر، تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، اليوم الثلاثاء 25 يناير، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التعليم، إن يوم 24 فبراير المقبل آخر موعد لتسجيل الاستمارة لطلاب الصف الثالث الثانوي، مطالبة طلاب «الثانوية العامة» بمراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة، وكذلك مراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة.