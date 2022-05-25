التعليم: 99.8% من طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان مادة الأحياء إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادة الأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، والتي استمرت حتى اليوم الأربعاء 25 مايو 2022.

نسبة مرتفعة لأداء الامتحان

وبلغت نسبة أداء امتحان الأحياء (في الفترة الصباحية)، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، 99.80%، حيث أدى اليوم الامتحان 570 ألفًا و446 طالبا وطالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1887 طالبا وطالبة.

إلحاق طلاب المدارس غير المجهزة بأخرى

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، حسب الجدول المعلن سابقًا.