سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 25 -5-2022

تزداد عمليات البحث عن سعر طن الحديد والأسمنت في مصر، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء التي تؤثر بالتبعية على أسعار الشقق المختلفة، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسعار بشكل مستمر.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو الحالي في الأسواق التي تشهد بعض الاختلافات بسبب تكاليف النقل على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر بيع الطن من حديد العشري 19000 جنيه، كما سجل سعر ببيع الطن من حديد عز 19.400 جنيه، وسجل سعر بيع الطن من حديد بشاي 19.400 جنيه، وسجل سعر بيع الطن من حديد العتال بسعر 19200 جنيه، كما سجل سعر بيع الطن من حديد المصريين 19270 جنيه.

وسجل سعر بيع الطن من حديد سرحان 19100 جنيه، وسجل سعر بيع الطن من حديد عطية 19100 جنيه، وجاء سعر بيع طن حديد الكومي 19000 جنيه، أما سعر طن حديد المراكبي فسجل 19100 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

وجاء سعر طن الأسمنت كما يلي:

سجل سعر بيع الطن من الشركة العربية للأسمنت بين 1175 جنيها و1180 جنيها للمسلح، كما سجل سعر بيع الطن من شركة المنيا للأسمنت بين 1160 جنيها و1165 جنيها، كما سجل سعر بيع الطن من أسمنت حلوان بين 1215 جنيها و1220 جنيها، وسجل سعر بيع طن الأسمنت السويدي 1200 جنيه.

وسجل سعر طن مصر للأسمنت قنا بين 1160 جنيها و1165 جنيها، كما سجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1160 جنيها، كما سجل سعر طن العريش للأسمنت 1160 جنيها.