إسماعيل فرغلي يستعين بالشيخ الشعراوي ويوجه رسالة لمن ظلموه (فيديو)

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن سبب نجاحه في مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، هو مساحة الدور الذي حظي به، بعيدًا عن تهميشه كما كان يحدث في الماضي.

إسماعيل فرغلي عن أكرم حسني: نجم مش كل الناس زيه

وأشار إسماعيل فرغلي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المساحة الخاصة به في مسلسل «مكتوب عليا»، كانت جيدة جدًا في ظل وجود فريق عمل وسيناريو وإنتاج ومخرج عظيم، مثل خالد الحلفاوي الذي حوّل السيناريو وقام بترجمته إلى لحم ودم.

وعن تعاونه مع الفنان أكرم حسني، أضاف: «حلو إنك تشتغل مع حد يحبك ويمنحك مساحة وفرصة؛ لأن مش كل الناس بتعمل كده زي أكرم، لأن في ناس تشتغل معاهم وبعد كده يحذفوا شغلك في المونتاج».

تعرض لـ النفسنة وحذف مشاهده

وحول إذا ما كان تعرض لـ«النفسنة» وحذف مشاهد وإفيهات له من أعمال سابقة، قال إسماعيل فرغلي، لن أذكر أسماء من فعل ذلك معي، ولكن نذهب لمثال جيد مثل أكرم حسني، عندما يمنحني الفرصة في المسلسل معه، هذا أمر جيد ولصالح الجميع وهو في النهاية بطل العمل وأي نجاح يسعده.

وعن ماهية الرسالة التي يريد أن يوجهها لمن ظلمه يومًا، قال إسماعيل فرغلي «لن أوجه لهم أي شئ عشان ربنا يكرمنا، قمت بأداء العمرة أكثر من مرة، لكن هذه العمرة بالتحديد والتي ذهبت إليها منذ فترة، كان لدي شعور جميل جدًا، في ناس ظلمتني فعلًا، وأنا قبل النوم، استمع لبعض الدروس الدينية مثل الشيخ الشعراوي وعمر عبد الكافي، وجدت فيديو للشعراوي يقول فيه إن المظلوم لو تعرض للظلم، ربنا يأتي له بحقه في الدنيا، امتى وفين؟ نتركها لله فقط».

وتابع: «كده تبقى خلصت، هو في حد يعرف يجيبلنا حقوقنا غير ربنا، وبالتالي نستريح ولا نترك الضغينة تأكل في قلوبنا، ونسامح بعض عشان نروق ونشعر براحة نفسية».