توريد 107 آلاف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جرى توريد كمية من الأقماح اليوم، بلغت 10761 ألف طن و564 كيلوجراما من القمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 547920 ألف طن 914 كيلوجراما من القمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 558682 ألف طن و478 كيلوجرامًا من القمح.

حصاد 402 ألف فدان قمح بالشرقية حتى الآن

وأضاف محافظ الشرقية أن ما جرى حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 402 ألف و301 فدانًا، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدانًا تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون

ولفت المحافظ إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها، واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورًا معها، لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، لتقليل الفواقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.