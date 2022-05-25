محافظ الشرقية يعتمد ضوابط وقواعد القبول في الصف الأول الابتدائي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القواعد والضوابط المنظمة للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك حرصاً منه على مصلحة الطلا ب وللتيسير على أولياء الأمور ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

تعليمات بشأن التقدم والتنسيق للصف الأول الابتدائي

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الضوابط والتعليمات بشأن التقدم والتنسيق للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 كالآتي:

- يتم الإعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية، عن فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي، وذلك في الفترة من 1/ 6/ 2022 وحتى 30/ 6/ 2022، بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات في 1/ 10/ 2022، ولا يزيد عن تسع سنوات.

- التقديم إلكترونياً عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (Emis.gov.eg)، باستخدام الرقم القومي للطفل من واقع شهادة ميلاده المميكنة.

- في حالة التعسر في التقديم إلكترونيا، يتم توجه ولي الأمر إلى المدرسة التي يرغب التقدم إليها ومعه شهادة الميلاد الأصلية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة التقديم له، على أن يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات وبحد أقصى خمس رغبات بالمدارس الحكومية.

- تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني خلال الفترة المحددة سابقاً.

- بالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق في الإدارة التعليمية، وتقوم إدارة الإحصاء بالإدارة بتسجيل بيانات الطفل، وذلك بعد قبول الطفل إلكترونياً.

- يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة من سن 6 إلى 9 سنوات.

- تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين بعد ترتيب المقبولين تنازليا من الأكبر سنا إلى الأقل سنا.

- يتم القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقديم خلال الفترة من 1/ 7/ 2022 وحتى 31/ 7/ 2022.

- يمكن لولي الأمر الإطلاع على نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

- تشكيل لجان لاستلام الملفات الورقية من المقبولين إلكترونياً بالمدارس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل لجان لاستلام الملفات الورقية من المقبولين إلكترونياً بالمدارس، بجانب تشكيل لجان التنسيق، والتي ستكون مسؤولة عن مراجعة السن واستيفاء باقي الملف وإعادة توزيع التلاميذ على المدارس داخل القرية أو المربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن معايير التنسيق هي السن، بحيث لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، والموقع الجغرافي من واقع بطاقة الرقم القومي أو إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون، وعلى جميع المدارس الالتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والإدارية فيما يخص الطوابع والتمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية أو المادية.