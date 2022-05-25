ضبط عاطل انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى بمستشفى طنطا الجامعي

نجح مسؤولون في نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، في القبض على شخص انتحل صفة طبيب وشرع في إجراء الكشف الطبي على بعض المرضى، داخل مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة طنطا، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يتضمن ضبط شخص في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا؛ مرتديا البالطو الأبيض مدعيًا أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة طنطا، وشرع في الكشف على أحد المرضى، غير أن بعض الأطباء ارتابوا فيه وهو يفحص بعض المرضى، فأبلغوا نقطة شرطة المستشفى، وباستجوابه تبين أنه عاطل وليس طبيبا، وأنه انتحل صفة طبيب.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات والمعاينة التي أجراها الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعي، انه يدعى «ط ا ب» 33 سنة، دون عمل، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع، وجرى اقتياد المتهم الى ديوان قسم شرطة أول طنطا، وحُرر محضر بالواقعة يحمل رقم 17079 جنح أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة من أجل التحقيق في الواقعة، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.