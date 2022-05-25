مصرع طفل عمره 6 سنوات في الغربية.. «صدمه ميكروباص»

شهدت قرية دماط، إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية، مصرع طفل عمره 6 سنوات أسفل عجلات سيارة ميكروباص، وذلك أثناء اللعب أمام منزله، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى قطور المركزي، بوصول الطفل ياسين عنتر البالغ من العمر 6 سنوات، ومقيم بقرية دماط إحدي قرى مركز قطور، وهو مصاب بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة إثر حادث دهس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله إلى المستشفى.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة قطور، أن الضحية يدعي ياسين سمير عنتر، يبلغ من العمر 6 سنوات، وتلميذ بالصف الأول الابتدائي الأزهري، ومقيم قرية دماط بدائرة مركز قطور، ودهسته سيارة ميكروباص أثناء لهوه أمام منزل أسرته مع زملاءه.

شهود عيان: السائق كان يسير بسرعة جنونية

وتبين من التحريات، وفقًا لشهود عيان، أن السيارة محل الواقعة، كانت تسير بسرعة جنونية، وفور سقوط الطفل أسفل عجلات السيارة تجمع الأهالي ونقلوا الطفل إلى المستشفى في حالة خطيرة وإلقاء القبض على سائق الميكروباص واقتيادة إلى ديوان مركز قطور، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.