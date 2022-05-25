إحالة 220 موظفا بالمنشآت الصحية في البحيرة للتحقيق: «مراحوش الشغل»

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بإدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة انضباط إداري على المنشآت الصحية شملت المرور على «المعهد القومي بدمنهور - مستشفى الرمد - مستشفى الأمراض الجلدية - الإدارة الصحية بدمنهور».

205 حالات غياب دون سند قانوني

أسفرت الحملة عن ضبط 205 حالات غياب من العاملين دون سند قانوني، كما تم رصد 15 حالة ترك عمل دون سند قانوني، وعليه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

استمرار المتابعة وتكثيف المرور

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار المتابعة، وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

توجيهات محافظ البحيرة بالمرور على الصيدليات المرخصة

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسات.

وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فرع البحيرة وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين دمنهور، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مكبرة على الصيدليات.

أسفرت عن ضبط أكثر من 2500 عبوة من الأدوية مختلفة الشكل والنوع بمحل يدار على هيئة صيدلية دون ترخيص، وجار استكمال المحاضر لعرضها على النيابة العامة.