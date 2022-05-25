«ثقافة النواب» توصي باستثمار أراضي «الوطنية للإعلام» لسداد المديونيات

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بدعوة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمسؤولين ببنك الاستثمار القومي، والهيئة الوطنية للإعلام، لاجتماع، لبحث إمكانية الاستفادة من الأراضي المملوكة للوطنية للإعلام بهدف استثمارها وحل مشكلات المديونات الخاصة ببنك الاستثمار، وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «إذا نجحنا في تحقيق ذلك لن نحتاج لوزارة المالية، تدريجيا».

استثمار أراضي الوطنية للإعلام

وأضاف «زين» خلال اجتماع الللجنة، أن الخسائر 12 مليار جنيه، وإذا جرى حل أزمة بنك الاستثمار سيجري حل مشكلة الـ7 مليارات، وتتبقى 5 مليارات جنيه ويمكن حل تلك الأزمة على أرض الواقع، موضحا: «إذا جرت مواجهة التحديات المتمثلة في تكلفة الخدمات المؤداة وتعديل الفئة الحديثة للكهرباء، سنتمكن من الاعتماد الذاتي على مواردنا تدريجيا».

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك حلا جوهريا لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالتلفزيون المصري، من خلال بنك الاستثمار.

وأضاف أن القيمة العادلة لاستثمار الأراضي المملوكة للتلفزيون من خلال بنك الاستثمار ستحل كثير من المشكلات التي تواجهنا الآن، موضحا: «لو رفض بنك الاستثمار التعاون معنا، سيكون من حقنا طرح هذه الأراضي للاستثمار بعيدا عنه».

وأشار حسين زين، إلى أن العلاوات المتأخرة التي جرى صرفها للعاملين بالهيئة، ليست من وزارة المالية، ولكن من الهيئة الوطنية للإعلام.

أزمة صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مشكلة توقف صرف مكافآت نهاية الخدمة، يرجع إلى عدم وجود صندوق لاستحقاق معاشات نهاية الخدمة.

وتابع: «للأسف كل الاستقطاعات التي كانت تخصم من العاملين لم تكن دقيقة، وصدور قرار وزارة المالية بوقف الصناديق الخاصة، اضطرنا للبحث عن بدائل لحل المشكلة».