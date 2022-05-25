«الوطنية للحريات» تدين إهانة سيدات مصر وتطالب الأمم المتحدة بإجراء ضد عمرو واكد

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في مصر، بشدة، الإهانة والاحتقار لنساء مصر، الموجه من الممثل الهارب عمرو واكد، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، تنافي الآداب وتنتهك الحريات العامة والشخصية للنساء في مصر، بمنتهى الازدراء والعنصرية بإطلاق استفتاء على حسابه الشخصي، تناول فيه باستهزاء نساء مصر على اختلاف آرائهن السياسية.

أضافت الجمعية في رسالتها إلى المقرر الخاص بالمرأة والمفوض السامي والمؤسسات الدولية، أن تغريدته تهين كل النساء في مصر لمجرد اختلافهن معه في الآراء السياسية، وتعد افتئاتا على الحرية السياسية واحتقارًا على أساس النوع وتمييزًا عنصريًا ضد النساء المخالفة للرأي السياسي أيا كان، مما يمس كرامة النساء في مصر ويعد تحريضًا ضدهم، إذ إن الأمور التي تمس الشرف والأخلاق تعد قضايا شائكة وتحريضًا صريحًا وواضحًا ضد كل النساء المصرية التي تخالفه في الرأي.

أشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في مصر، إلى أن الممثل الهارب خالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ الحريات العامة للفرد وعدم التمييز أو نشر الكراهية، وكل ما قام به الممثل عنصرية مفرطة لا يمكن أن تسمح المجتمعات التي تحارب العنف ضد النساء بأن تمر دون حساب حقيقي.

يجب التصدي بقوة للعقول التي لا تحترم النساء

وتابعت بأن ما قيل في حق النساء في مصر من قبل الممثل لا يختلف عما يحدث كل يوم في حق النساء في أفغانستان، بعد صعود جماعة طالبان، إلى الحكم، إذ تعاني النساء من التمييز والكراهية على أساس النوع، فيجب التصدي وبقوة لهذه العقول التي لا تحترم النساء، فهم بكل تأكيد جزء لا يتجزأ من حملة الإرهاب الممنهج على النساء في مصر والعالم، فإننا نثمن المبادرات الدولية التي دائما ما تسعى إلى زيادة مساحة الحريات للنساء والحفاظ على حقوقهن من أجل مجتمعات تحترم النساء، وندعو كل المنظمات والمؤسسات والحكومات لرفض هذا الفعل المشين ومناهضته.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمقرر الخاص بحقوق المرأة في الأمم المتحدة بجنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والحكومة، والكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولة المساواة بالاتحاد الأوروبي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد عمرو واكد للحفاظ على حقوق النساء المصريات، بعد انتهاكه حقوقهن العامة، وحقهن في التعبير، وإهانتهن بشكل لا يقبله المجتمع الدولي، ومخالفته كل الأعراف والآليات الدولية في هذا الشأن.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، هي جمعية مصرية أنشئت عام 2005، وحاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة من عام 2019، وتعمل في حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل عام، وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من عمل الجمعية منذ إنشائها.