«واشنطن» تعلق على استقالة «بونداريف»: هناك روس يختلفون بشدة مع بوتين

قالت «واشنطن»، إن استقالة الدبلوماسي الروسي بوريس بونداريف احتجاجًا على الحرب «الروسية الأوكرانية»، أظهرت وجود روس يختلفون بشدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويشاركون «واشنطن» قلقها، فوقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأمس الاثنين، قدم بونداريف، استقالته، احتجاجًا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأدان العملية العسكرية، ومنتقدا وزارة خارجية بلاده لتورطها فيما وصفه بـ«الحرب العدوانية».

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن من الواضح أن انخفاض الروح المعنوية لا يقتصر على القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

من جانبه، قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة «خيرسون»، كيريل ستريموسوف، إن اللغة الروسية ستحظى في الإقليم بمكانة اللغة الرسمية على قدم المساواة مع الأوكرانية، مشيرا إلى أن اللغة الروسية، ستكون اللغة الرئيسية للعمل المكتبي والتواصل وجميع القضايا ذات الأهمية الوطنية.

وأضاف ستريموسوف، أن التعليم في المدارس والجامعات سيكون باللغة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

بدورها، تستعد «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» للاستجابة لطلب من مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، لتقديم معلومات بشأن أسرى الحرب الروس في أوكرانيا.

مشروع قانون أوكراني يسمح للضباط بقتل الجنود

وقدمت عضو البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا، عن حزب «خادم الشعب» بزعامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشروع قانون يقترح السماح للضباط الأوكرانيين بقتل الجنود الذين يتهربون من الخدمة أو يرفضون الانصياع للأوامر.

كما اقترح مشروع القانون، إجراء تغييرات على النظام الأساسي للخدمة الداخلية لـ القوات المسلحة بشأن ضمان إمكانية وقف عمل قانون الجرائم الجنائية في فترة الظروف الخاصة.

«زيلينسكي»: لدينا خطة في حالة وفاة أي من قادة أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لديها خطة أخرى في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك رئيس الدولة، مشيرا إلى أن بلاده جمهورية برلمانية رئاسية.

وأضاف زيلينسكي، أن كييف قسمت مجلس الوزراء إلى جزأين، هما بديلان، بحيث يمكن حماية الدولة حتى من مثل هذه النتائج، موضحا أنه وفق لتشريعات أوكرانيا، هناك من يحكم الدولة.

وتابع زيلينسكي قائلا: «كنا مستعدين ومنفصلين أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان»،وفقا لما ذكرته نقلته صحيفة «آر بي كا».

«موسكو»: اختفاء موضوع أوكرانيا من «مجلس الأمن الدولي» تقريبا

ووصف النائب الأول لممثل روسيا لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، تصريح زيلينسكي حول استعداده للقاء فقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحض دعاية ذاتية، مشيرا إلى أن موضوع أوكرانيا اختفى تقريبا من «مجلس الأمن الدولي» وبات مملا للجميع.

وفي إيطاليا، قالت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، على هامش زيارتها لمعرض الكتاب بمدينة «تورينو» شمال البلاد، إن وقف القتال من الجانب الروسي يعتبر خطوة أولى لأي مبادرة سلام مستقبلية بين موسكو وكييف.

«بايدن»: كولومبيا أصبحت أحد الحلفاء الرئيسيين لـ«واشنطن»

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، أن كولومبيا أصبحت أحد الحلفاء الرئيسيين لـ«واشنطن» من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو». ويشمل التصنيف الأمريكي، نحو 20 دولة.

اقتصاديا، قالت وسائل إعلام ألمانية، إن الغرب فشل في تحطيم اقتصاد موسكو، ومازال النظام المالي الروسي مستمرا في العمل ووصل سعر صرف الروبل مقابل اليورو إلى مستوى قياسي لم يسجله منذ 7 سنوات، مشيرة إلى أن روسيا عوضت معظم خسائر مبيعاتها بفضل الهند والصين.

وسخر السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، من قرار «وارسو» فسخ عقد مع «موسكو» حول إمدادات الغاز قبل الموعد المحدد، واصاف القرار بـ الأسلوب البولندي البحت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إن اقتصاد بلاده يتحمل ضربة العقوبات الغربية بشكل جيد، رغم كل الصعوبات، مضيفا خلال محادثاته مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة «سوتشي» الروسية، إن الأوضاع المتعلقة بأمن المنطقة وأمن البلدين والاقتصاد تتطلب محادثة جادة وعميقة.

«بوتين»: موسكو ومينسك البلدين لديهما العديد من مجالات العمل المشترك

وأشار بوتين، إلى أن البلدين لديهما العديد من مجالات العمل المشترك، بما في ذلك الطاقة والزراعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدوره، أوضح لوكاشينكو، أن الدول الغربية أعطت البلدين حافزا لتنمية اقتصاديهما بشكل مكثف، وأكد الرئيس البيلاروسي، أن البلدين لديهما سوق ضخمة وموارد وتكنولوجيا.

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة الغذاء

من جانبها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، في قرار إلى بذل جهود دولية للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي، كما دعا القرار الأممي، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل للدول المتضررة من الأزمة.

ودعت الجمعية العامة للمنظمة، إلى تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعد ومفتوح في إطار منظمة التجارة العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة قادة الحوار الأمني ​​الرباعي «كواد»، التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كل من اليابان والهند وأستراليا، إن «واشنطن» ستتعاون مع الشركاء للرد على أزمة الغذاء.

ميدانيا، أشارت السلطات الروسية، إلى الكشف عن أنشطة شبكة محادثات مغلقة للمخابرات الأوكرانية في الأراضي التي تركتها «كييف»، لتوجيه القصف على العسكريين من روسيا وجمهورية «دونيتسك» الشعبية.

وتمكن مقاتل أوكراني ضمن كتيبة «آزوف» يدعى ديميترو كوزاتسكي، من التقاط صور صادمة داخل مصنع «آزوفستال» للصلب في مدينة «ماريوبول» جنوبي أوكرانيا، ونشرها على المنصات الاجتماعية قبل وقوعه في قبضة الروس عندما استسلم جميع المتحصنين في المصنع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسلطت الصور، الضوء على ما كابده الأوكرانيون منذ بدء العمليات العسكرية في 24 فبراير الماضي، وأظهرت الصور المقاتلين والمتحصنين داخل أنفاق وأقبية المصنع وهم يعيشون تحت ركام وأنقاض في ظروف صعبة.