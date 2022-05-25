محافظ كفر الشيخ: إنشاء 4 محاور لحل أزمة الاختناقات المرورية

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، جهود المحافظة في القضاء على التكدس، وإحداث انسيابية مرورية، إضافة لربط غرب بشرق العاصمة، وروافد الطريق الدولي الساحلي، وطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج والجاري العمل به، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزرات، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ ، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب غرب ووسط الدلتا والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في أبريل الماضي بمحافظة الغربية، وبناء على توجيهات واهتمام الدولة وعلى رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب.

نورالدين: مدينة كفر الشيخ شهدت اختناقات مرورية

قال محافظة كفر الشيخ، شهدت مدينة كفر الشيخ اختناقات مرورية، وعدم الربط بين شرقها وغربها بمحاور، لتسهيل عملية الانتقال، وتوسع من دائرة التواصل والحركة التجارية وغيرها، لذا جرى إنشاء 4 محاور الأول غربي والثاني شرقي، واثنين حول ووسط المدينة، فالغربي بإنشاء محور سعد زغلول للربط بين طريق صبري القاضي ومحور سعد زغلول بشرق المدينة اتجاها لشارع المدارس وحديقة صنعاء.

محافظ كفر الشيخ: إنشاء شارع العشرين غرب العاصمة

وأوضح أنه جرى إنشاء شارع العشرين غرب المدينة، إضافة لربط غرب بشرق المدينة بمحور أخرى، بدءًا من طريق دسوق كفر الشيخ المزدوج مرورًا بطريق صبري القاضي، متجهًا لطريق سوق الجملة، والذي يشهد توسعات ورصف، متجهًا للطريق المؤدي لمحلة موسى، وشمالًا للطريق المؤدي لسخا، ومنها لمسار العائلة المقدسة، ليجري ربطه بالدائري الشرقي بالطريق المار أمام الجامعة، والذي يصل لرافدي الطريق الدولي «كفر الشيخ طنطا».

كما جرى إنشاء طريق جديد يصل بين رافدي الطريق الدولي «كفر الشيخ طنطا»، و«كفر الشيخ المحلة»، بطول 200 متر قبالة عزبة أبوعمر، لتتجه السيارات من غرب المدينة لشرقها دون الحاجة للدخول بوسط المدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما يتم إنشاء محور الـ47 للربط بين غرب المدينة بمحور الزهيري لشرق المدينة ومنه لرافد الطريق الدولي «كفرالشيخ بلطيم»، بالإضافة إلى ما شهدته طرق وشوارع المحافظة من توسعات، وتحويل عدد منها لاتجاه واحد، لتيسير الحركة المرورية ومنهم شارع ابراهيم المغازي، وشارع الجمهورية المتجه للبنوك، والشارع المقابل له، وغيرهم من الشوارع، وسيتم الانتهاء من الأعمال الجارية بعدد من الشوارع والموقف العمومي قريبًا.

إنشاء كوبريين للقضاء على الاختناقات المرورية

وقال محافظ كفر الشيخ: كما سيتم إنشاء كوبريين، للقضاء على الاختناقات المرورية التي تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ العمومي ومنطقة القنطرة، وطريق المحلة، كما يشهد مصيف بلطيم أعمال تطوير متعددة، فقد تم الانتهاء من محطة الصرف ومحطتي المعالجة، لتنتهي تمامًا مشكلة الصرف التي كان يعاني منها المصيف، التي كانت مسببه لانتشار الناموس، إضافة لتركيب بوابات عملاقة وتطوير الكورنيش ليخرج المصيف من إطاره القديم لعهد جديد، يليق بأهالي المحافظة والمترددين عليه من كافة المحافظات، كما يشهد ميدان العارف بالله الدسوقي، عملية توسعات متعددة وتطويره، ليعود لسابق عهده من خلال التنسيق الحضاري.