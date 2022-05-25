تحالف «العمل الأهلي»: هدفنا مساعدة المواطن الأكثر احتياجا

قالت نهى طلعت، أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يستهدف التنسيق بين كل شركاء العمل التنموي في مصر، وسط مبادرة لاقت ترحاب وبدأت سلسلة لقاءات في فبراير الماضي، وجرى التنسيق مع مبادرة حياة كريمة، التي تعمل في مختلف الأمور التنموية ومختفل المستحدثات.

فكرة التحالف

أضافت «طلعت»، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة extra news، أن فكرة التحالف لمنع تكرار الخدمات لنفس المواطنين، ومن أجل تلبية احتياجات مختلف المواطنين، بشكل متنوع، موضحة أن عدد من المواطنين، يحتاج لدعم صحي ونقدي واجتماعي ويجب تلبية احتياجاتهم في الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هناك كيانات عديدة داخل التحالف تضع خرائط تفاعلية لتلبية الاحتياجات لمساعدة وتنفيذ جهود الدولة لرعاية الأكثر احتياجا.

مساعدة المواطن

وأوضح أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الخدمات المختلفة هدفها زيادة رضا المواطن الموجود، لافتة إلى أنه جرى توفير بيانات كاملة ومتعددة المحاور، وتصف المناطق المختلفة، واحتياجات الأشخاص، ونسب الأشخاص من أجل إيجاد تقرير شامل وافي، يساعد في تنفيذ طلبات واحتياجات الأشخاص من أجل تنفيذ قاعدة معلومات من خلال الحوكمة، وتنفيذ العمل داخل المجتمع المدني الذي يدعم الحرية والإبداع، من أجل حصول المواطن على الخدمة التي تحدثت عنها الدولة.

رعاية الأكثر احتياجا

وتنفذ الجمهورية الجديدة مبادرة حياة كريمة التي تستهدف الرعاية الاجتماعية للأشخاص الأكثر احتياجا في ظل أزمات اقتصادية تتعرض لها مصر والعالم بعد ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.