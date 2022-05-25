القابضة للمياه: تقسيط رسوم وصلات الصرف على 4 سنوات في قرى «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا، بحضور المهندس ماجد السيرتى رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنفيذ 283550 وصلة صرف صحي

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في تصريحات صحفية، اليوم، إنه جاري تنفيذ 283550 وصلة صرف صحي في 181 قرية ومن المقرر الانتهاء منها نهاية أغسطس المقبل.

تقسيط قيمة الوصلة على 4 سنوات للتسهيل على المواطنين

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية في التنفيذ مطالبا المواطنين بالتعاقد على توصيل الصرف الصحي وتقسيط قيمة الوصلة على 4 سنوات للتسهيل على المواطنين.

عدم استخدام الشبكة إلا بعد الانتهاء من المشروع

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على المواطنين بعدم استخدام للشبكة إلا بعد الانتهاء من المشروع حفاظاً على استثمارات الدولة.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، إلى أن عدد القرى الجاري تنفيذ مشروعات صرف صحي بها وصلت إلى 34 قرية في مركز طما، وعدد الوصلات المنزلية 42253 كما يتم تنفيذ مشروعات صرف صحي في مركز ساقلتة لعدد 14 قرية بها 10688وصلة منزلية لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحي في 23 قرية بمركز المراغة تضم 56785 وصلة منزلية هذا بالإضافة إلى تنفيذ 19 مشروعا للصرف الصحي بمركز دار السلام تشمل 24171 وصلة منزلية ويبلغ عدد القرى المستفيدة بمركز المنشاة 33 قرية تشمل 54538 وصلة منزلية ويتم تنفيذ مشروعات صرف صحى في 29 قرية بمركز جرجا و29 مشروع بمركز البلينا.