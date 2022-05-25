تنفيذ 283 ألف وصلة صرف صحي منزلية في قرى «حياة كريمة» بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا، حضره المهندس ماجد السيرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، وعدد من القيادات لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

تنفيذ 283 ألف وصلة صرف صحي في 181 قرية

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه جاري تنفيذ 283550 وصلة صرف صحي في 181 قرية، والتي من المقرر الانتهاء منها نهاية أغسطس من العام الجاري.

وشدد رئيس شركة مياه سوهاج خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية في التنفيذ، وطالب المواطنين بالتعاقد على توصيل الصرف الصحي وأنه سيتم تقسيط قيمة الوصلة على 4 سنوات للتسهيل على المواطنين، كما أكد رئيس مياه سوهاج على المواطنين بعدم الدخول على الشبكة إلا بعد الانتهاء من المشروع لعدم إتلافه حفاظاً على استثمارات الدولة.

توزيع وصلات الصرف الصحي بقرى ومراكز سوهاج

وأشار المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه يبلغ عدد القرى الجاري بها تنفيذ مشروعات صرف صحي بمركز طما 34 قرية، وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بها 42253 وصلة، كما يتم تنفيذ مشروعات صرف صحي في مركز ساقلتة لعدد 14 قرية بها 10688 وصلة منزلية، كما يجري تنفيذ مشروعات صرف صحي في 23 قرية بمركز المراغة، وتضم 56785 وصلة منزلية.

ياتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 19 مشروع صرف صحي بمركز دار السلام، ويشمل 24171 وصلة منزلية، ويبلغ عدد القرى التي يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحي في مركز المنشاة 33 قرية تشمل 54538 وصلة منزلية، ويتم تنفيذ مشروعات صرف صحي في 29 قرية بمركز جرجا تضم 42676 وصلة منزلية، وجاري تنفيذ مشروعات في 29 قرية بمركز البلينا تشمل 52139 وصلة منزلية.