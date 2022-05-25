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محمود مسلم

عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

كتب:

سلامة عامر
07:44 م | الأربعاء 25 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعلن محافظة الجيزة أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات قامت شركة مياه الشرب الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكارى نظراً لحدوث تأكل به.

ولتنفيذ أعمال ربط الخط الجديد بشبكة الخطوط الخاصة بالمحطة ستضطر الشركة لقطع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات إعتباراً من العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 26/5/2022م وحتى السادسة صباح الجمعة الموافق 27/5/2022م

.وأوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى( منشأة البكارى، الطوابق، المريوطية فيصل حتى منشأة البكارى، شارع فيصل من الطوابق وحتى المريوطية ).

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه أثناء فترة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه لأغراض الشرب عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.