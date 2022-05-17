محافظة الجيزة تطارد عربات «كارو» تلقي مخلفات في الطريق العام

ضبطت محافظة الجيزة 20 عربة «كارو وتروسيكل» في أثناء إلقاء كميات من المواد الصلبة، ومخلفات «الرتش» والقمامة، بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء جنوب وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والحوامدية.

المحافظ يشدد على تكثيف الحملات

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، للحد من مخالفات إلقاء عربات «الكارو» المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية، لما تسببه من مظهر غير حضاري، مشيرًا إلى أنه يجري تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات «الرتش» بنهر الطريق.

جهود الحملات على مدار يومين

ولفت المحافظ إلى أن جهود الحملات على مدار يومين أسفرت عن ضبط حي شمال الجيزة من ضبط 12 عربة «كارو» و3 «تروسيكلات» في أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بشوارع الأقصر وبشتيل وحسين مهران والمطار والبوهي وميدان سفاري.

كما ضبط حي جنوب الجيزة «تروسيكل» يلقي مخلفات «الرتش» بشارع ربيع الجيزي بجوار سور السكة الحديد، وجرى التحفظ عليه ورفع كافة المخلفات.

وفي حي بولاق الدكرور جرى ضبط عربتين كارو و«تروسيكل» في أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بشوارع الأربعين والمساكن وأحمد حمدي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى ضبط مدينة الحوامدية لعربة «كارو» تفرز المخلفات بنهر الطريق، وجرى التحفظ عليها.