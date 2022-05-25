حبس متهم بحيازة مخدرات وأحجار يشتبه في احتوائها على معدن الذهب بقنا 4 أيام

قررت جهة التحقيق في مركز قنا، حبس عامل تم القبض عليه وبحوزته مجموعة من الأحجار يشتبه في احتوائها على نسبة من معدن الذهب، إضافة إلى مواد مخدرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض تلك الأحجار على متخصصين في فحص معدن الذهب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط متهم بحوزته مجموعة أحجار تحتوي على الذهب

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من شرطة قنا، يفيد بضبط متهم بحوزته مجموعة كبيرة من الأحجار التي يشتبه بأن يكون فيها نسبة من معدن الذهب، فضلا عن بحوزته كمية من مخدر الشابو، وتبين أن المتهم يدعى «خالد. ع»، 35 عاما، مقيم في مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وأنه تم القبض عليه خلال كمين وتم القبض عليه وبحوزته 2 جرام من مخدر الشابو المخدر ومجموعة الأحجار يشتبه في أن يكون بها نسبة معدن الذهب.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الواقعة ليست الأولى في قنا

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في محافظة قنا التي يتم فيها ضبط أحجار بها معدن الذهب مع عدد من الأشخاص، ففي سبتمبر من العام الماضي، تم ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 2 طن أحجار بها معدن الذهب، تم جلبها من جبال البحر الأحمر داخل سيارة نصف نقل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وأحيلت القضية للمحكمة بعد التحقيق مع المتهمين الأربعة.