مسؤول أوكراني ينفي سيطرة القوات الروسية على طريق «سيفيرودونتسك»

نفى مسؤول أوكراني كبير في شرق أوكرانيا، تقارير تفيد بأن القوات الروسية قد أغلقت طريقًا حيويًا يربط بين المناطق التي تسيطر عليها بلاده في الشرق، قائلًا: «طريق لوهانسك لا يزال مفتوحا».

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وصل القتال إلى ضواحي مدينة سيفيرودونتسك، وهي هدف روسي رئيسي، وإذا استولت القوات الروسية على الطريق المؤدي إلى «باخموت»، سيمكنها ذلك من تطويق المدينة.

عبور المساعدات ما زال مستمرًا

وقال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة سيرجي هايداي، بينما تعرض الطريق المؤدي إلى جنوب غرب سيفيرودونتسك لإطلاق النار، لا تزال المساعدات الإنسانية تصل عبره.

وأوضح «هايداي»، أن الأمور كانت أكثر كآبة في سيفيرودونتسك نفسها، التي كانت تتعرض للقصف على مدار 24 ساعة في اليوم، وكانت القوات الروسية قريبة بما يكفي لاستخدام قذائف الهاون، وكذلك القصف المدفعي والجوي.

مقتل 6 أوكرانيين في قصف روسي

وأشار رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، إلى أن 6 أشخاص قتلوا في قصف روسي يوم أمس، كما اتهم رئيس منطقة لوهانسك القوات الروسية بقصف البنية التحتية المدنية، بينما ظل 15 ألف مدني في سيفيرودونتسك، لا سيما في الملاجئ، مضيفًا: «لا يمكنهم الاستيلاء على المدينة، لذا قرروا محاولة تدميرها، وإجبار قواتنا على مغادرة المدينة».

ونشر «هايداي» صورة للطريق تشير إلى الأضرار التي لحقت به، وقال إنه لا يزال مفتوحا.

ونقلت «بي بي سي» عن مسعف أمريكي متطوع يدعى دالاس أنتوني كيسي، ساعد في إجلاء المدنيين من سيفيرودونتسك، في شرق أوكرانيا، قوله إن قصف المناطق المدنية كان مستمرًا، متابعًا: «منذ يومين، أصيبت إحدى السيدات المتطوعات، وفقدت إحداهن النصف السفلي من ساقها وفقدت الكثير من الدم قبل أن نتمكن من الوصول إليها، وكان علينا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكننا لم ننجح».