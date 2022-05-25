صلاح حليمة: مصر تدعم الدول الأفريقية وتساندها في مختلف أزماتها

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن هناك تعاونا بين مصر وأفريقيا، بدأ بإنشاء الاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة، لتصبح القارة الأفريقية قطبا من بين الأقطاب المختلفة في العالم، في ظل امتلاكها قدرات مختلفة، وكذلك التنسيق بين مختلف المؤسسات.

تحديات تواجه الدول

أضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تحديات عديدة تواجها الدول الإفريقية، منها الإرهاب وتردي الأوضاع السياسية، وعدم استقرارها في الدول الأفريقية، بجانب عدم النمو الاقتصادي بشكل كبير، ووجوب وجود استثمار في البنية التحتية، بجانب تحديات اجتماعية والتعليم والصحة.

دعم القارة الأفريقية

أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن هناك أمورا دولية مستحدثة، تؤثر على القارة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكن مصر تدعم القارة الأفريقية، التي يجب أن تكون قطبا سياسيا واقتصاديا قويا، تجاه باقي الأقطاب، ولا تكون مكانا عليه تنافس، ومحاولة لأخذ خيراتها وأموالها، واستغلالها، وعدم إعطاء الفرصة لأبنائها لتحقيق نجاح كبير.

منشور السيسي اليوم

وكتب اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول فيه: «إنني أهنئ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، هذا اليوم الذي يمثِّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا، في هذه المناسبة، أؤكد أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانتها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها».