انطلاق حملة «طرق الأبواب» في المدارس لتطعيم الطلاب ضد كورونا

انطلقت اليوم أولى حملات تطعيم طلاب الصف الأول الثانوي، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي عقدت ورقياً وإلكترونيا على أجهزة التابلت، في مدارس محافظة الجيزة، لتحصين الطلاب ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع الإدارات الصحية والتعليمية.

في البداية قالت فاطمة سعودي، مدير إدارة التربية السكانية في محافظة الجيزة، إن تطعيم طلاب الصف الأول الثانوي يأتي ضمت حملة طرق الأبواب والتي تجوب مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمحافظة بالتنسيق مع الطب الوقائي والإدارات الصحية والتعليمية، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في التوسع في الفئات المستهدفة من التطعيمات.

وأضافت «فاطمة» لـ«الوطن»، أن الحملة تشمل تطعيم الطلاب من سن 12 عاما حتى 18 عاما، موضحة أنه تم تطعيم 12298 طالبا وطالبة في المرحلة الإعدادية بداية من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث.

وأكدت فاطمة سعودي، أن التطعيم يتم بناء على موافقة ولي الأمر على الاستمارة المستنيرة، موضحة أنه تم توزيع أكثر من 25 ألف استمارة على أولياء أمور الطلاب في كل مرحلة، لافتة إلى أنه يتم حاليا تطعيم طلاب المرحلة الثانوية في 109 مدرسة على مستوى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة.

ونوهت «فاطمة» إلى أن مدير المديرية، أشرف سلومة، عمل على توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية الحصول على لقاح كورونا، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد للتوسع في تطعيمات الطلاب ومواجهة كورونا في المدارس.

من جانبه، أكد مجدي محمد، مدير إدارة شمال الجيزة التعليمية، أن المديرية انتهت اليوم من تطعيم طلاب الصف الأول الثانوي، وسيتم تطعيم طلاب الصف الثاني غداً عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف «محمد» لـ«الوطن»، أن التطعيمات مستمرة وتسعى الإدارة التعليمية بالتنسيق مع المديرية والجهات المعنية لتطعيم طلاب الصف الثالث الثانوي.