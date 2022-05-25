الديهي يقترح عقد قمة إفريقية عربية طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

اقترح الإعلامي نشأت الديهي، أن يدعو الاتحاد الإفريقي لعقد قمة إفريقية طارئة، وأن تدعو الجامعة العربية لقمة عربية طارئة أو قمة مشتركة بينهما، لمناقشة كيفية مواجهة أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة، فهذه القمم من الممكن أن تسهم في الوصول لحلول لأزمة الغذاء الطاحنة التي يعاني منها العالم أجمع، موضحًا أن دول العالم مقبلة على أزمة ربما تكون أسوأ من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وشدد الديهي على أن العالم في مأزق حقيقي، والأزمة سوف تستمر لعامين وفقًا لتقديرات الخبراء.

الجماعة الإسلامية إرهابية دون شك

من ناحية أخرى، ذكر الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الجماعة الإسلامية جماعة إرهابية ما في ذلك من شك، ويستطيعون أن يدلسوا على الإدارة الأمريكية، ولكن لن يستطيعوا أن يضحكوا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم، مستنكرًا القرار الأمريكي برفع الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب، إذ أن عاصم عبدالماجد، قد قتل بيده 100 شخص بريء في مديرية أمن أسيوط: «الشعب المصري والدولة المصرية بأجهزتهم مصحصحين لكم كويس».