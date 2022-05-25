طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الهندسة والتربية الفنية بالقاهرة

يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري، طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقياً في المدارس بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لمراعة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اللجان.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إن الامتحانات تعقد ورقياً على مستوى المديرية وتم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أن تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

يتم تصحيح الامتحانات يومياً

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً في الإدارات التعليمية وفق الضوابط والبنود المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه تم عمل ورش لمناقشة آليات التصحيح وتوحيد معاييره على مستوى جميع الإدارات التعليمية بما يضمن حق الطلاب.

ونوه إلى أن المديرية ستطبق قواعد صارمة في عمليات الغش كالحرمان من مادة أو مادتين، وبالنسبة للمعلمين يتم إحالتهم للتحقيق مباشرة، مشدداً على الطلاب بضرورة إتباع كافة القواعد بدقة المنظمة لعقد الامتحانات، لافتاً إلى أن الامتحانات تنتهي بمادة العلوم يوم الخميس الموافق 26 مايو لمدة ساعتين.

تغليظ العقوبات على من يروج الامتحانات

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار التحقيق لتوقيع العقوبات على المشاركين في نشر الغش ومنع حيازة المحمول باللجنة نهائيا سواء للطالب أو الملاحظ.

وأضاف «عطية»، أن وزارة التربية والتعليم شددت على الالتزام ومحاربة الغش في الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد عليه، وكذا تغليظ العقوبات على من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأي وسيلة، لافتاً إلى أن الامتحانات حتى الآن تسير بصورة منتظمة.