إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي في الجيزة إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها إنه لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي بتعليم الجيزة، من خلال الرقم القومي طبقًا لشهادة ميلاد الطالب، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط.

الامتحانات منتظمة دون معوقات

يذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة الجيزة، عُقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان وتوزيع الطلاب بما يحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحانات وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أنه تم تصحيحها وفق القواعد المعمول بها من قبل وزارة التربية والتعليم.