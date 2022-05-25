طلاب الإعدادية يشكون صعوبة امتحان الهندسة: معقد ومحتاج «عبقري» يحله

انتهي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من امتحان الهندسة الفصل الدراسي الثاني 2022، الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا، وفقا للجدول المعلن مسبقا من جانب مديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة.

طلاب «تالتة إعدادي»: امتحان الهندسة صعب وتعجيزي

وشكا طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من صعوبة امتحان الهندسة، قائلين إنّ أسئلة الامتحان «تعجيزية ومعقدة» على حد وصفهم، وأسئلة الامتحان طويلة، كما أنّ الوقت لم يكن كافيا لحل الامتحان.

وقالت هبة مجدي الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، إنّ امتحان الهندسة صعب، والأسئلة تعجيزية ومعقدة، وتحتاج إلى وقت أطول لمحاولة الإجابة على الأسئلة والتفكير في الأسئلة، واتفق معها الطالب أحمد عبدالعزيز، الذي أكد أنّ الامتحان في مستوى «الطالب المتفوق العبقري»، وأسئلة الامتحان طويلة، والوقت غير كافٍ لحل جميع الأسئلة.

وطالب أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، مديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة، بحذف الأسئلة الصعبة وإعادة توزيع درجاتها على باقي الأسئلة.

تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى.. وسنبحث الأمر لمصلحة الطالب

من جانبه، قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ امتحان الهندسة في مستوي الطالب المتوسط، وأنّ غرفة العمليات بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى خاصة من الامتحان، مؤكدا لـ«الوطن»، أنّه سيتم بحث شكاوي الطلاب والأسئلة، واتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة الطالب.

وفي سياق آخر، أكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية بمحافظة القاهرة نهاية العام الدراسي 2022 الدور الأول والمنعقده بديوان عام المديرية، الالتزام بالتعليمات والضوابط وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس مقار اللجان الامتحانية قبل بدء الإمتحانات وبعدها والالتزام بالكمامات وحظر المحمول نهائيا

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني في بيان لها، عدم تلقي أي شكاوى وانتظام سير الأمتحانات بهدوء، مطالبا المسؤولين باحتواء المواقف والتعامل بحكمة وفق توجيهات وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.