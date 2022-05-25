أنباء عن تداول أسئلة امتحان الهندسة لطلاب الإعدادية بمحافظة القاهرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا زعموا أنها أسئلة امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، في مدارس محافظة القاهرة، بعد أن وضعته المديرية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث تُقيم الأسئلة الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ويشمل امتحان الهندسة، لطلاب الشهادة الإعدادية، أسئلة تعتمد على الفهم ومخرجات التعلم، ويتم تصحيح الامتحانات بشكل يومي في الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة القاهرة، مع مراعاة قواعد التصحيح الموحدة على مستوى المديرية، حتى يتم إعلان جميع النتائج في القريب العاجل.

التعليم: نحقق في حقيقة تسريب امتحان الهندسة

وعلق مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على حقيقة تسريب امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، قائلا: «لدينا غرفة عمليات لمتابعة كل ما يدور حول الامتحانات، ولا يوجد أي تسريب لامتحان الهندسة، ونباشر التحقيق بشأن صور الامتحان المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتسببين في تسريبه بعد التأكد من صحة الواقعة»،

الإحالة للشؤون القانونية حال ثبوت تسريب أي معلم لأسئلة الامتحان

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أنه حال ثبوت تورط أي معلم في تسريب امتحان الهندسة سيتم إحالته للشئون القانونية مباشرة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بمنع دخول أي طالب بجهاز الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، موضحا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير الامتحانات وحل أي مشكلات تواجه الطلاب.

إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة كورونا

وفي سياق متصل، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لـ«الوطن»، إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم دون أي معوقات، وتعمل المديرية على التصدي لكل محاولات الغش الإلكتروني، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مضيفا أن المديرية بالتنسيق مع كافة الإدارات بالمحافظة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.