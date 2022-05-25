توجيهات عاجلة من «تعليم الجيزة» بشأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد اليوم أشرف سلومة وكيل الوزارة اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، مع مديري عموم الإدارات التعليمية.

تواجد مسؤول الاستراحات داخل الاستراحة

وخلال الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة بمرور مديري الإدارات على الاستراحات للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي مشكلات داخلها، مع ضرورة تواجد مسئول الاستراحات داخل الاستراحة والتواصل مع المدير العام.

ونبه على المتابعة اليومية لـ الامتحانات، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية وإرسال المتابعات وكشف الحضور والتشديد على عدم دخول المحمول.

وشدد سلومة على ما يلي:

- التنبيه على مديري المدارس بإعلان النتائج داخل المدارس ودون أي رسوم.

- تطبيق التعليمات الخاصة بقواعد قبول التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال.

- إرسال إفادة من كل إدارة بقيمة الخدمات التي تقدم وكذلك الطوابع المطلوبة لهذه الخدمة حتى يتسنى توحيد قيمة هذه الحوالات على مستوى المديرية.

- التأكيد والتنبيه المشدد على أسعار ملفات التقديم داخل الوحدة المنتجة بالأسعار المحددة من قبل مدير الوحدة المنتجة بالمديرية والتوجيه المالي بقيمة 21 جنيها.

- عدم جمع أي مبالغ مالية تحت أي مُسمّى.

تسليم CD النتيجة للمدارس الحكومية

- التنبيه على الموجهين بضرورة الانتهاء من مراجعة نسبة 10% - 5% للصفين الأول والثاني الثانوي، وتسليم CD النتيجة للمدارس الحكومية لمركز المعلومات بالمديرية.

- التنبيه على الطلاب بإحضار صورة من شهادات الميلاد والبطاقة المستنيرة للتطعيم يومي الأربعاء والخميس لتطعيم الطلاب ضمن حملة طرق الأبواب.

- استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين من خلال الرابط المُعلن من الإدارة العامة للنظم والمعلومات واتخاذ القرار.

- الانتهاء من بحث الشكاوى من خلال خدمة المواطنين وسرعة البت فيها.

- الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم 13 الصادر بتاريخ 23/5/2022 بشأن تعليمات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- سرعة صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة وإرسال إفادة للموازنة.

- إعداد تقرير مفصل من أمن الإدارة عن سير الامتحانات ويرسل يوميًا لأمن المديرية، موضحًا به ساعة التحرك من الإدارة وساعة وصول المركز.

- متابعة تسليم امتحانات العملي والنظري للدبلومات الفنية حتى الوصول للجان، والتنبيه على طلاب الصف الأول الثانوي من خلال صفحة العلاقات العامة بإحضار البطاقة المستنيرة وصورة شهادة الميلاد.