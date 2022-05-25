حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدس مولود برج الميزان حياته المهنية، ويلتزم بمهامه التي تُلقى على عاتقه، ولا يقصر فيها أبدا، ويحب أدائها على أكمل وجه، ورغم ذلك فهو يميل إلى تغيير وظيفته من فترة لأخرى، وفي كل مكان يذهب إليه يترك بصمته وسمعة طبية، ويشيد به كل من تعامل معه على المستويين المهني والشخصي.

صفات مواليد برج الميزان

يتصف مولود برج الميزان بالعقلانية، ويعرف كيف يتصرف في الأمور جيدا، وهو هادئ نفسيا، وتجده شخصا سويا في كل الاتجاهات العاطفية والعقلية والمهنية.

ويمتلك مولود هذا البرج الكثير من الأفكار الجميلة، والأحلام اللطيفة، ولكن في بعض الأحيان يواجه مشكلة في تحويلها لواقع، وعلى مستوى العلاقات فهو يواجه مشكلة في التخلّي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، ولكنه إذا وقع في الحب أصبح شريكاً مثالياً ورومانسياً ومحبوباً، وهو شخص يُقدّر الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير، ويستخدم عقله وتفكيره المنطقي والتحليلي بكثرة في مكان عمله.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

وعن حظ مولود برج الميزان على الصعيد المهني اليوم، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لا تستسلم للغضب وتمسك بالهدوء الذي يغلب على صفاتك، ولا تنفعل سريعا مهما كان الموقف، كما يجب أن تكون يقظا لتحمي حقوقك، ولا تغامر في قراراتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

ونصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، المتزوجين اليوم بأن يكونوا مرنين في التعامل، ولا يتمسكون برأيهم كثيرا كما يجب عليهم أن يتحكموا في عصبيتهم.