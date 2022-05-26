روسيا تبدأ استخدام «سلاح المقابر الجماعية» وتتهم «النازيين الأوكران»

بعدما جرى اتهامها مرارا من جانب السلطات الأوكرانية بارتكاب «مذابح»، والمسؤولية عن مقابر جماعية في مدينة بوتشا وغيرها، أعلنت روسيا أنها ستفتح تحقيقا في البيانات والأنباء حول اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ماريوبول تحتوي على رفات مئات الأشخاص؛ إذ كان يسيطر من تصفهم بالنازيين الجٌدد الأوكرانيين، متهمة إياهم بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب.

لجنة روسية تُحقق في البيانات عن اكتشاف مقبرة جماعية بماريوبول

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، في بيان، أنها ستحقق في البيانات حول اكتشاف ما وصفته بمقبرة جماعية نفذها جنود أوكرانيين ومن تصفهم روسيا بالنازيين الجُدد، في مدينة ماريوبول.

وأشارت اللجنة الروسية، إلى أن شهود عيان أكدوا أن المقبرة تحتوي على رفات مئات الأشخاص، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت روسيا أن التحقيق سيتخذ ما يلزم لتحديد هوية الضحايا والمتورطين في هذه الجريمة.

عمدة ماريوبول: المقبرة الجماعية في منطقة كانت تحت سيطرة كتيبة آزوف

وكان عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو قد أعلن في وقت سابق، عن العثور على مقبرة جماعية داخل حدود ما وصفه بماريوبول المحررة، وتحديدا في المقبرة القديمة.

وقال إيفاشينكو: «هناك خندقين كبيرين.. ويمكن أن نفهم منذ ذلك أن هناك عددا كبيرا من الجثث هنا، هذه المنطقة كانت تحت سيطرة قوات أوكرانية متطرفة مثل كتيبة آزوف، التي أعلنت استسلامها وتعتزم روسيا محاكمة أعضائها»، مضيفة: «طبعا سنجري تحريات من أجل معرفة أسباب موت الناس».

وقال شاهد عيان يعيش في مدينة ماريوبول، إنه جرى إلقاء حوالي 30 جثة في الخنادق منذ شهر مارس، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.