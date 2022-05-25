«القابضة للمياه» تتابع مشروعات الصرف بقرى حياة كريمة في الإسكندرية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراء اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، جولة تفقدية لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات والموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

تنفيذ 7228 وصلة صرف صحي في 4 قرى

قال اللواء محمود نافع، إنه جار تنفيذ 7228 وصلة صرف صحي فى 4 قرى و٤٦ تابعا، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية في التنفيذ، مطالبا المواطنين، بالتعاقد على توصيل الصرف الصحي، وأنه سيتم تقسيط قيمة الوصلة للتسهيل على المواطنين، مشددا على عدم الدخول على الشبكة، إلا بعد الانتهاء من المشروع، لعدم إتلاف المشروع، وحفاظا على استثمارات الدولة.

توفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات

وأضاف «نافع» في تصريحات للصحفيين، أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، هي مشروع القرن الـ21 في مصر، الذي سيحدث تغيير جوهري، وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير عيشة كريمة، في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة

وأكد أهمية التنسيق الكامل، وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كل الجهات التنفيذية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، مشيرا إلى أنه عدد القرى الجاري تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة برج العرب 4 قرى، وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بها 7228 وصلة منزلية، كما يتم تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل لخدمة المدينة بإجمالي 3 محطات معالجة، و16 محطة رفع، وما يقرب من 240 كم من شبكات الانحدار، و25.4 كم من خطوط الطرد.