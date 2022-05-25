ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل داخل حاوية بميناء الإسكندرية.. قيمتها 4 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل متنوعة الأصناف والأشكال وزنت نحو 6 أطنان، داخل حاوية مشمولها «مواد غذائية مختلفة».

حاوية في ميناء الإسكندرية

وأوضح بيان عن وزارة الداخلية، أنّ الحاوية واردة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، وأخفى مسؤولو الشركة المضبوطات داخلها، بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة والتهرب من الرسوم الجمركية.

قيمة المضبوطات

وتابع بيان وزارة الداخلية، أنّ قيمة المضبوطات المالية تقدّر بنحو 4 ملايين جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.