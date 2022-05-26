وفاة 11 رضيعا خنقا في حريق التهم قسم «حديثي الولادة» بمستشفى سنغالي

أدى اندلاع ماس كهربائي في إحدى مستشفيات السنغال إلى مصرع 11 رضيعاً، لفظوا أنفاسهم الأخيرة خنقاً نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الحريق داخل أروقة المستشفى، وقال «ماكي سال»، رئيس دولة السنغال، إنّ حريق شب في قسم حديثي الولادة بمستشفى محلي ببلدة تيواون، وهي تبعد ما يقرب من 120 كيلومترا ًعن العاصمة السنغالية، بحسب ما نقله موقع قناة ‍‏«العربية».

الرئيس السنغالي يعلق على الحادث

وعلق الرئيس السنغالي على الحاث من خلال تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التغريدات الشهير تويتر قائلاً: «علمت بالخبر المؤلم والمروع، موت 11 رضيعاً نتيجة حريق اندلع في قسم حديثي الولادة بمستشفى عبد العزيز سه دباغ في بلدة تيواون»، ولم يذكر الرئيس الذي كان في زيارة رسمية لأنجولا أي تفاصيل أخرى متعلقة بالحادث الذي وصفه بالمروع.

في الوقت نفسه، قال وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف في تصريح لقناة «تي.إف.إم»، إن التحقيقات الأولية للحريق، أرجعت سببه إلى حدوث ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق.

وزير الصحة يقطع زيارته لمنظمة الصحة العالمية

وأضاف وزير الصحة الموجود في جنيف للمشاركة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية، إنه سوف يقطع رحلته ويعود إلى السنغال على الفور، بحسب إفادة وكالة رويترز للأنباء.

وحول آخر تطورات الحادث، قال «ديمبا ديوب سي»، رئيس بلدية تيواون، إن أفراد الشرطة والحماية المدنية لا يزالون في المستشفى، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وأضاف «ديوب»، الذي يتولى أيضاً منصب نائب في الجمعية الوطنية أنّه تم إنقاذ 3 رضّع، لافتاً إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي، موضحاً أن المستشفى تم تدشينه مؤخراً، بحسب تأكيد وسائل إعلام محلية.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها المستشفيات السنغالية وقائع مؤلمة، حيث توفيت امرأة حامل داخل إحدى المستشفيات بعدما انتظرت وقتاً طويلاً وهي تتألم دون أن يتدخل أحد لمساعدتها وانتهى بها الحال متوفية، ولاقى الحادث حالة غضب شعبي نتيجة الإهمال التي تعرضت له السيدة الحامل.