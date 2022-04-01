العثور على 5 أطفال حديثي الولادة في عدة محافظات خلال 24 ساعة

هنا طفلة ملقاة خلف مسجد تبكي من شدة البرد والجوع في سنورس بالفيوم، ولم تمر ساعة إلا وعُثر على آخر ملقى داخل كيس بلاستيكي على طريق الفيوم – إطسا، وثالث تخلص منه أحدهم بإلقائه في أحد شوارع المنوفية ليقع في يدي ربة منزل تقطع قلبها لرؤيته يبكي، فيما كانت الكلاب أحن وأوفى عليه من والدته حيث حرسته بعدما ألقته وجدته في كيس بلاستيكي حتى عثر عليه شابان، وأخيراً عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة ملقاة في الشارع عقب ولادتها بساعات قليلة.

أهالي الفيوم يعثرون على رضيعة خلف مسجد

عثر أهالي مدينة سنورس بنطاق محافظة الفيوم، في الثانية صباحاً على طفلة رضيعة مُلقاة خلف مسجد الشيخ عويس، وأبلغوا الشرطة التي أحضرت الإسعاف وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى سنورس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة قبل أن يتم إيداعها في إحدى دور الرعاية لحين التوصل إلى هوية أسرتها.

تجدر الإشارة إلى أنّها الثانية التي يُعثر عليها في محافظة الفيوم، في نفس اليوم بل في أقل من ساعة.

العثور على طفل داخل كيس بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية البرمكي، بالعثور على طفل حديث الولادة، موضوع داخل كيس بلاستيكي زهري اللون ومُلقى على طريق إطسا – الفيوم بنطاق القرية، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وإيداعه في إحدى دور الرعاية، كما يجرى تفريغ الكاميرات لمعرفة هوية من قام بإلقائه.

العثور على رضيع في شارع بالمنوفية

تفاجأت ربة منزل خلال سيرها في الشارع بعزبة الفقي بنطاق مركز تلا بمحافظة المنوفية، بطفل حديث الولادة يبكي من الجوع بعدما تم إلقاءه على الأرض في الشارع، فأبلغت الشرطة التي حضرت ونقلت الطفل الذي تبينّ أنّه حديث الولادة إلى مستشفى تلا المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ألقته أمه وحرسته الكلاب الضالة

وفي محافظة الشرقية، كانت قلوب الكلاب أحن وأرقى من قلب أم ألقت طفلها في الشارع لتتخلص من عارها بعدما حملت فيه سفاحاً، حيث وضعته داخل كيس بلاستيكي أسود اللون، وألقته بين الأشجار في طريق الأحرار بمدينة الزقازيق، فيما حاوطته الكلاب الضالة ولم تقترب منه وكأنّ الله قد سخرها لحمايته، حتى عثر عليه شابين وأبلغا الشرطة التي اصطحبت الطفل للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

العثور على طفلة مجهولة النسب ببورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، عثر ضباط قسم شرطة الشرق، على طفلة حديثة الولادة لا تزال بالحبل السري ملفوفة في بطانية، وملقاة خلف مدرسة التيمورية في أحد الشوارع الجانبية بنطاق الحي، وحالتها الصحية سيئة حيث جرى إلقائها على الأرض بعد ولادتها بلحظات قليلة.وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى السلام، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ووضعها في الحضّانة لحين استقرار حالتها الصحية.