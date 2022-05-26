محكمة إسرائيلية تلغي قرار السماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية إلغاء قرار سابق سمح للمستوطنين الإسرائيليين بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، مُبررة القرار «بحساسية المرحلة».

القرار السابق

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلي أصدرت حكمًا أوليًا يسمح للمستوطنين اليهود بأداء الصلوات التلمودية بصوت عالٍ وما يشبه «الركوع» أثناء الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، ونص قرار المحكمة على أن جملة «شيماع يسرائيل» وتعني: «اسمع يا إسرائيل» والانحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه.

سبب إصدار القرار

صدر هذا القرار في السابق بناء على استئناف قدمه محامون ضد 3 مستوطنين أدوا صلوات بصوت عالٍ وانحنوا على الأرض أثناء الاقتحامات، ورأت المحكمة أن ما قام به المستوطنون لا يدل على وجود سلوك من جانبهم قد يؤدي إلى إخلال بالنظام القائم أو اضطراب.

وفي الخلاصة، جاء بأنه يُسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة الشعائر الدينية اليهودية.

خطيب الأقصى يحذر

وفي رد فعل من الشيخ محمد حسين مفتي القدس وخطيب المسجد الأقصى، حذر من تبعات قرارالمحكمة الأول، وقال في بيان صحفي إنه قرار خطير جداً يمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لوضع اليد على الأقصى.

وأكد «حسين» أن هذا القرار يُعد تنفيذًا عمليًا لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، واصفًا إياه بالقرار الجائر والذي يندرج في إطار مسلسل التطرف الإسرائيلي، محذرًا من تداعيات هذا العدوان الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب دينية شعواء.