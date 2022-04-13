ينتج 3 آلاف طن يوميا ويشغل 2000 عامل.. كيفية إنتاج السكر في مصنع الحامول

ماكينات لا تتوقف، ورديات من العمال عبارة عن خلية نحل، يبلغ عددهم 2000 عامل وفني وإداري، يعملون ليل نهار بأكبر مصنع لإنتاج السكر في مصر، وهو مصنع السكر في الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ليأمنون احتياجات السوق المحلية من السلعة الاستراتيجية «السكر»، كما يعملون على تصدير مختلف السلع مثل «المولاس، تفل بنجر جاف، والسكر الأبيض الكريستال» للخارج.

رقمنة مصنع السكر في الحامول لأول مرة

بمجرد أن تقترب من مصنع السكر في الحامول، تجد الكثير من المباني، منها ما هو سكني يخدمة العاملين بالمصنع وأسرهم، ومنها ما هو عبارة عن خطوط إنتاج ومعدات وبوابات تعمل ليل نهار، فضلا عن التحول الرقمي، الذي حدث مؤخرا، ليضمن الشفافية للمزارعين، سواء في الوزن أو نسبة السكر من البنجر، دون تدخل أي عنصر بشري، كما كان يحدث في السابق، وفقا للدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إذ أكد أن مكتب «الباركود» الذي يستقبل المزارعين، يجرى تسجيل بياناتهم في كارت، ويتم عمل باركود لهم، وذلك لتتبع خطوات توريد محصول البنجر، بدءً من تسجيل وزن البنجر، وتحليله وتحديد الأموال المستحقة للمزارعين دون تدخل العنصر البشري.

ينتج 350 ألف طن سكر أبيض كريستال للتصدير سنويا

قال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن مصنع الحامول ينتج 3 آلاف طن سكر يوميا، فضلا عن 120 الف طن «مولاس»، و350 ألف طن سكر أبيض كريستال للتصدير بشكل سنوي، كما ينتج 130 ألف طن تفل بنجر جاف للتصدير.

وأشار إلى أن هناك ورديتان للعمال البالغ عددهم 2000 عامل وفني وإداري لتشغيله، وأنه جرى زيادة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة لـ21 الف طن يوميا من البنجر، كما جرى تطوير البنية التحتية للمصانع مراجعة كافة أعمال السلامة والصحة المهنية، فضلا عن افتتاح أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة تدوير المياه مما يجعله صالحا في الري به مرة أخرى.

بينما أكد المهندس جلال الشرنوبي، مدير عام المصانع، أنه جرى تطوير المصنع وخطوط الإنتاج بالمصنع، كما شرح لـ«الوطن»، دورة إنتاج السكر، عن طريق بث مباشر، أجرته معه، مؤكداً انه يجري استقبال محصول البنجر من المزارعين عن طريق سيارات وجرارات خاصة بالمصانع، وتبدأ أولى مراحل تجهيز البنجر قبل مرحلة التصنيع، وإنتاج السكر.

مراحل استقبال البنجر من مزارعي كفر الشيخ

أشار الشرنوبي، إلى أن البنجر يدخل أولا على محطة غسيل البنجر عن طريق «سير»، يتم وضع البنجر فيه، لتنقيته من الشوائب والعروش، بحيث يخرج مُنقى ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة «التقطيع لشرائح والبشر»، ثم مرحلة القاطعات لقطع بشكل كعين، وذلك لامتصاص المواد السكرية الموجودة به، ثم بعد ذلك يخرج الألياف والتفل والعصير، يدخل العصير في مرحلة المعالجة لسحب العناصر غير المرغوب فيها حتى الوصول لعصير بنجر «رايق أو منقى»، يتم إنتاج السكر من خلال مرحلة التبخير والبلورة لزيادة كثافة بلورات السكر ، ثم يدخل مرحلة تسمى بمرحلة النافضات المسئولة عن فصل بلورات السكر عن المولاس.

أوضح الشرنوبي، أن المرحلة الأخيرة هي أن يخرج السكر الرطب الموجود به نسبة من المياه، ثم يتم تجفيفه بمجفف السكر واستخدام الهواء الساخن ثم يدخل على المرحلة الخيرة وهي التعبئة والتغليف، موضحاً أن المزارع يحاسب على نسبة السكر وهناك تحفيزات كثيرة هذا العام من خلال الحوافز لتوريد لمصنع السكر: «عملنا حوافز كثيرة علشان نشجع المزارع على توريد البنجر للدلتا للسكر».

تابع مدير عام المصانع، أن مصنع السكر بالحامول هو أول مصنع في مصر وتم وضع حجر الأساس له سنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وسنة عام 1996 تم إضافة خط إنتاج، لينتج نحو 8 آلاف طن بنجر يومي اليوم اصبح 21 الف طن يوميا من البنجر، وننتج 3 آلاف طن سكر يوميا، بجهود 2000 عامل.