وفد سياحي من دولتي أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولتي أمريكا وألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار (تل العمارنة - تونة الجبل - بني حسن)، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

الاهتمام بالمنظومة السياحية

وأكد محافظ المنيا تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

عدة مناطق سياحية في المنيا

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا إلى جانب منطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزي بني مزار وسمالوط .

كما تضم المنيا أحد أهم مسارات العائلة المقدسة ويقع في قرية دير جبل الطير القبلية بمركز سمالوط شمال المحافظة حيث خضعت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، والتي أمرت ببنائها الملكة هيلانة أم قسطنطين الأول، إلى أعمال تطوير.

ويزور دير جبل الطير نحو مليون مواطن سنويا، خلال الاحتفالات التي تقام في شهر مايو من كل عام، كما يستقبل الدير وفودا سياحية من مختلف أنحاء العالم حيث يعد أحد مسارات رحلة الحج العالمي.