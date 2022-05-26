القومي للمرأة يرفض إساءة عمرو واكد لنساء مصر: عيب.. أسفك مرفوض

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، عن بالغ غضبه ورفضه التام للإساءة التي وجهها المدعو عمرو واكد لسيدات مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث نشر استفتاء يتضمن تعمد توجيه الإهانة للمرأة المصرية.

القومي للمرأة يرفض الإساءة للمرأة المصرية

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ غضبها من المنشور المسيء للمرأة المصرية العظيمة، موضحة أنّه رغم حذف المنشور واعتذار المدعو عمرو واكد، إلا أنّ الفعل صدر عنه ويتم تداوله حتى الآن، وهو أمر غير مقبول.

وتابع رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّ المعارضة ليست «سب وقذف» للسيدات، ولا اتهام محصنات، مضيفة: «السيدة المصرية اللي اتهمتها دي هي اللي وقفت وأنقذت بلدها، حتى لو ده مش عاجبك، هي اللي ولادها استشهدوا عشان يحافظوا على تراب ورمل البلد دي، هي اللي بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لأمنها وأمانها».

وأضافت مرسي: «إحنا بمئات الرجال اللي فقدوا النخوة والشجاعة، إحنا بمئات الرجال اللي باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم، أسفك يا عمرو واكد مش مقبول.. عيب».

وأكدت الدكتورة مايا، أنّ الخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس، تلقى العديد من الشكاوى على رقم 15115 من سيدات يرفضن مثل هذا المنشور، ما دعا المجلس الى استخدام اختصاصه القانوني، وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المدعو عمرو واكد، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، علاوة على إرسال خطاب رسمي إلى منصة تويتر لغلق الحساب الرسمي له، لما بدر منه من عبارات مسيئة لنساء مصر.

لا مساس بكرامة الأسرة المصرية

وشددت مرسي، على أنّ المجلس القومي للمرأة، يتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المرأة المصرية بأي شكل من الأشكال، فمكانة وقدر المرأة المصرية تاج على رؤوسنا جميعا، ولها كل الأجيال والتقدير والاحترام.