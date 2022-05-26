رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022.. شامل جميع المواد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022، موضحاً أن الوزارة وفرت مجلدات المفاهيم في إطار الاستعدادات الخاصة بالامتحانات النهائية، والتي تعقد بنظام البابل شيت وورقياً بالمدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022 يشمل جميع المواد

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، عبر «فيسبوك»، أن رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022 متاح على موقع وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة ستطبع هذه المفاهيم وتوزعها على الطلاب في اللجان الامتحانية وغير مسموح للطالب بطباعتها.

مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022 بـ3 لغات

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022 متاح بصيغتين، الأولى هي «pdf»، والثانية هي الصيغة التفاعلية في شكل كتاب يتصفحه الطالب على الرابط المخصص لذلك، مؤكداً أن مجلد المفاهيم متاح بأكثر من لغة، منها العربية والإنجليزية والفرنسية.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022 يشمل جميع المواد الدراسية، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

ويمكن الدخول على رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022، من موقع وزارة التربية والتعليم.

معلومات عن مجلدات مفاهيم الثانوية العامة أدبي 2022

- غير مسموح بطباعته من قبل الطالب.

- تتولى وزارة التربية والتعليم طباعته.

- يتم تسيلمه للطالب في يوم الامتحان.

- يشمل مجموعة من المفاهيم والمصطلحات المهمة في المقرر الدراسي.

- يعتبر بديل عن كتاب المدرسة لن الامتحان بصيغة الـ«أوبن بوك».

- غير مسموح بالكتابة عليها أثناء اللجنة الامتحانية.