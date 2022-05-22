رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم يعلن إتاحة 3 مجلدات «مفاهيم رقمية» لطلاب الثانوية العامة

كتب:

محمد عزالدين
03:28 ص | الأحد 22 مايو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقمية يوم الخميس 26 مايو الجاري لطلاب الثالث الثانوي.

وكتب الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، «إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا يوم الخميس 26 مايو باإن الله لطلاب الثالث الثانوي».

وتابع: «الأول لطلبة علمي علوم، والثاني لطلبة علمي رياضة، والثالث لطلبة أدبي».

وواصل: «تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كي يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة اثناء الامتحانات».

اقرأ المزيد:

«عشان تجيب مجموع».. نصائح أوائل الثانوية قبل الامتحانات: فك واعمل اللي بتحبه

أخبار التعليم.. استعدادات امتحان الدبلوم والتحقيق مع مسؤولي الثانوية

«الشباب والرياضة» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة اليوم

ما هي التعليمات التي خالفها مسئولو امتحانات الثانوية وأضرت بالطلاب؟

مصدر يكشف لـ«الوطن» سبب تحويل مسؤولين عن امتحانات الثانوية للتحقيق

توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن الإجابة على منصة الامتحان

«تعليم دمياط»: تجهيز 30 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية والدبلومات
بقلم محمد عزالدين