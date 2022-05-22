وزير التعليم يعلن إتاحة 3 مجلدات «مفاهيم رقمية» لطلاب الثانوية العامة
كتب:
محمد عزالدين
03:28 ص | الأحد 22 مايو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقمية يوم الخميس 26 مايو الجاري لطلاب الثالث الثانوي.
وكتب الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، «إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا يوم الخميس 26 مايو باإن الله لطلاب الثالث الثانوي».
وتابع: «الأول لطلبة علمي علوم، والثاني لطلبة علمي رياضة، والثالث لطلبة أدبي».
وواصل: «تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كي يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة اثناء الامتحانات».