تنطلق اليوم ..«الصحة» تكشف خريطة القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها الوزارة من المقرر أن تنطلق اليوم، لافتة إلى أن الكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية التى من المقرر أن تتضمنها القوافل وتشمل «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القافلتين الطبيتين من المقرر أن تكون في فلسطين مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، واليسي مركز منشأت أبو عمر بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن القوافل الطبية تتضمن مجموعة من الصيدليات، لصرف العلاج مجانا للمواطنين وإجراء التحاليل والأشعة، فضلا عن تحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمواطن.

الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية

وطالبت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن للوزارة لمعرفة القوافل الطبية، حيث إنها تتغير من فترة إلى أخرى للحفاظ على سير الخطة الموضوعة للقوافل الطبية، وتغطية محافظات الجمهورية كلها.

المشاركة فى القوافل الطبية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة المشاركة في القوافل الطبية من قبل المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى مستشفيات محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات الدولة التى حققتها خلال جائحة فيروس كورونا، فيشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا انخفاض كبير في أعداد إصابات فيروس وارتفاع في معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي.