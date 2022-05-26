خبير: تخوف في أمريكا من تحور جدري القرود.. «صعب يتحول لجائحة»

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم الانتشار الأوبئة، إنّ جدري القرود نسخة ضعيفة من عائلة الجدري وليس الجديري، موضحًا: «الجدري ليس موجودا على مستوى العالم منذ عام 1980، وكان مرضا قاتلا، إذ قُدر تاريخيا أنه تسبب في مقتل 300 مليون شخص».

وأوضح: «لا أظن أن هناك خوفا كبيرا من جدري القرود، لكن هناك تخوف في أمريكا بخصوص تحور في المرض، لأن معدل انتشار المرض في هذه الفترة أعلى من ذي قبل، وتقارير التحور لم تحدث، ولكن إحصائيا، من الواضح أنها أعلى من الموجات السابقة، وصعب جدا أن يتحول المرض إلى جائحة، إذ يلزم هذا الأمر شرطان، وفيات عالية ومعدل انتشار كبير».

وفيات جدري القرود نادرة خلال 50 سنة

وأضاف «عنان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «وفيات جدري القرود نادرة في آخر 50 سنة، ونحن الآن في الموجة الرابعة أو الخامسة، وإذا كانت الصحة العامة جيدة والتجهيز في المستشفيات جيدا، فإن الوفيات في الدولة ستكون صفر».

معدل انتشار أكبر من ذي قبل

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم الانتشار الأوبئة: «معدل انتشار جدري القرود 1، أي أنّ الشخص يعدي شخصا واحدا، والنمط الموجود حاليا 2، أي أنّ المصاب ينقل العدوى لشخصين، ومن المتوقع ان يصل المعامل إلى أقل من 1».

من حصل على تطعيمات الجدري محصن ضد جدري القرود بنسبة 85%

ولفت إسلام عنان، إلى أنّ من حصل على تطعيمات الجدري محصن ضد جدري القرود بنسبة 85%، لكن هذه التطعيمات توقفت منذ عام 1980، وبالتالي فإن الأشخاص الذين حصلوا عليه تتجاوز أعمارهم 44 سنة حاليا، ولكن الجيل الأصغر لم يحصل عليه.

وأشار الدكتور إسلام عنان، إلى أنّ العالم شهد الموافقة على لقاحين لمكافحة جدري القرود، كما تعاقدت الولايات المتحدة على 300 مليون جرعة، مردفًا أن أقصى حالة مصابة يمكن علاجها خلال 6 أسابيع.