أسماء الطالبات المصابات في حادث تصادم أثناء ذهابهن للامتحان بكفر الشيخ 

حصلت «الوطن» على أسماء الطالبات المصابات في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونصف نقل على طريق كفر الشيخ الدولي، بالقرب من قرية بر بحري، وذلك أثناء ذهابهن إلى أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي.

أسماء المصابات وحالتهن الصحية

ووفق سجلات مستشفى برج البرلس المركزي، فإن المصابات هن كل من تغريد جمعة أحمد، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وسهيلة محمود عبدالفتاح، مصابة باشتباه كسربالذراع الأيسر والعمود الفقري، ومنة ناصر مسلم، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى، ونرمين شعبان إبراهيم، مصابة بكدمات وسحجات، ونهى محمد حشيش، مصابة بكدمات وسحجات، ومنة عبدالحكيم عمر، مصابة باشتباه إصابة بعنق الرقبة.

وتضمنت قائمة المصابات أيضًا كلا من منار أمين أحمد، مصابة بكسر مضاعف في الساق، ونورهان محمد عابدين، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وعفاف إبراهيم عبدالستار، مصابة بجرح قطعي في الوجه، وجميعهن من قرية بر بحري التابعة لمركز البرلس.

مستشفى البرلس المركزي يستقبل المصابات في الحادث

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي، اليوم، 10 طالبات مصابات في حادث تصادم سيارتي ملاكي ونصف نقل «بوكس»، وذلك أثناء ذهابهن لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث جرى نقل المصابات عبر 5 سيارات إسعاف، ووقع الحادث قبل نفق مدينة برج البرلس على الطريق الدولي الساحلي.

وكان مدير امن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح درويش، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، صباح اليوم، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 10 طالبات، وجرى نقلهن لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.