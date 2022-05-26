رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم: وعدنا وأوفينا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022، علمي «علوم ورياضة»، وأدبي، بالعربية والإنجليزية والفرنسية، مؤكدة تسليم المجلدات للطلاب في اللجان الامتحانية كل طالب حسب تخصصه.

رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022 لجميع الشعب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة ثلاثة مجلدات مفاهيم، الأول لطلاب علمي علوم ويتضمن 624 صفحة، والثاني علمي رياضة ويتضمن 496 صفحة، والمجلد الثالث أدبي 240 صفحة.

وقالت وزارة التعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022، الدخول على هذا الرابط للوصول للنسخة الرقمية من مجلد المفاهيم للطلاب بجميع الشعب، وتشمل المناهج كاملة، ويمكن للطالب استخدام QR Code لتحميل مجلد المفاهيم الخاص بشعبته.

وزير التعليم: أوفينا بوعدنا وسابقنا الزمن

وقال الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «أوفينا بوعدنا وسابقنا الزمن لنطبع آلاف مجلدات المفاهيم وتوزيعها على جميع المحافظات حتى تكون متاحة للطلاب أثناء الامتحان، مشيراً إلى أنه تم إتاحة مجلدات المفاهيم للطلاب بثلاث لغات لجميع الشُعب.

وأكد وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه غير مسموح للطالب الكتابة على مجلدات المفاهيم، لافتاً إلى تسليمها مرة أخرى بعد انتهاء كل امتحان لاستغلال نفس المجلدات في السنوات المقبلة.

شوقي: غير مسموح بالكتابة على مجلدات المفاهيم

وقال وزير التعليم، إن كراسة امتحانات الثانوية العامة ستضم ورقتين أو ثلاث ورقات بيضاء يمكن لطلاب الثانوية العامة استخدامها كمسودات والكتابة عليها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، وتبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 20 يونيو المقبل، والمواد الأساسية يوم 26 من نفس الشهر، مؤكدة أن الامتحانات سيتم عقدها ورقية بنظام «البابل شيت».