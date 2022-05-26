رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة علمي رياضة 2022.. 496 صفحة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة علمي رياضة 2022، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مؤكدة أنها متاحة للطلاب بصورتين «PDF وEbook» كي يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل.

رابط مجلدات مفاهيم الثانوية العامة علمي رياضة 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابطا للطلاب شعبة علمي الرياضة لوصول إلى النسخة الرقمية من «مجلدات المفاهيم»، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام الـ QR Code لتحميل مجلد المفاهيم الخاص بشعبتك من موقع بديل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع مجلدات مفاهيم الثانوية العامة علمي رياضة 2022، لطلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانية، مشيراً إلى أن ورقة المفاهيم سيتم تسليمها عقب انتهاء الامتحان، ولا يسمح الكتابة عليها.

توزيع مجلدات المفاهيم على جميع المحافظات

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجلد المفاهيم لشعبة علمي رياضة يحتوي على 496 صفحة، وأضاف قائلاً: «المطابع سابقت الزمن لتطبع مئات الآلاف من مجلدات المفاهيم وتوزيعها على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لتسليمها للطلاب حتى تكون متاحة لكل طالب في تخصصه قبل الامتحان».

مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022.. هدية من الدولة

وأضاف وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أنّ مجلدات مفاهيم الثانوية العامة هدية مجانية من الدولة لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتنفيذ الامتحان بنظام الأوبن بوك.

وفي نفس السياق، يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، اليوم، ورقياً بنسبة 30%، وإلكترونيا بنسبة 70 % في لجان امتحانية مُؤمنة ومراقبة ومجهزة تكنولوجيا.