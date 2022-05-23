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توجيهات عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

شوقي: لن يسمح بالغش الإلكتروني داخل اللجان

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توفيق شعبان
10:26 م | الإثنين 23 مايو 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان في مختلف المحافظات وتجهيز أرقام الجلوس وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مشيرا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

توجيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

ووجه وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، توجيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022 قبل عقد الامتحانات، قائلا: «ذاكروا كويس وابتعدوا عن الشائعات والحفظ والتلقين، وجميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وبلاش اصطحاب التليفون المحمول والكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة»، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتواجد بداخلها كاميرات مراقبة؛ لضبط الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وقال شوقي، إنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام، وأن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم 20 يونيو المقبل، للمواد الغير مضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، لافتا إلى أن الامتحانات سوف تنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه وحظر تواجد الباعة الجائلين من محيط اللجان، لمنع الزحام أمام اللجان والحد من انتشار فيروس كورونا.

امتحانات الثانوية العامة 2022.. لن يتم تغيير درجات المجموع الكلي

وأشار وزير التعليم، إلى أنه لا يوجد أي تغييرات في درجات امتحانات الثانوية العامة أو المجموع الكلي، وسيكون مجموع الدرجات كما هو دون تعديل أو تغيير 410 درجات موزعة على المواد حسب درجة كل مادة ويتم توزيع درجة المادة على عدد أسئلة الامتحانات وفقًا للوزن النسبى لكل سؤال، موضحا أنه لن يسمح بالغش الإلكتروني داخل لجان الامتحانات.

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