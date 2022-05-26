وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الإيطالي لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر، وذلك لمناقشة سبل تعميق التعاون الصناعي بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية العاملة في مجالات مماثلة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

فى بداية اللقاء رحب «مرسي» بسفير دولة إيطاليا لدى مصر وبكافة الحضور، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب منها على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج.

الاستفادة من القدرات والخبرات

وأشار إلى أن هذه الخطة معتمدة على اتجاهين، الأول هو الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية، والاتجاه الثاني هو الشراكة مع المُصنعين العالميين من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

عقب ذلك ناقش «مرسي» أوجه مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة، وإمكانية تعزيزها خاصة في مجال الغاز الطبيعي، معربا عن سعادته باستمرار التعاون الناجح بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومصنع 45 الحربى، و«لاندي رينزو» الإيطالية، بهدف التعاون بين الأطراف الثلاثة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات، وكذلك التعاون القائم بين «شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة» و«الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين» و«شركة مالمكس الإيطالية» للتعاون في نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الصوامع لتخزين الحبوب والغلال.

تعاون مثمر

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون المثمر يخلق مناخا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، مما يشجع شركات الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستثمار بين الجانبين، منوهاً أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وكذلك الوضع الاقتصادى العالمي وتأثيره على الأوضاع العالمية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه أشاد ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا لدى مصر، بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المناخ الاستثماري في مصر هو مناخ جاذب، ومشدداً على أن مصر من الأسواق الواعدة على مستوى العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها ما يجعلها مركزًا للانطلاق لأسواق أفريقيا والعالم.

الدولة بالطريق الصحيح

وأوضح «ميكيلي» أن ما تشهده البلاد حالياً من جهود تتعلق بالمشروعات القومية مثل توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة، يعكس سير الدولة بالطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفي احتياجات المواطنين لفترات كبيرة.

وقام «ميكيلي» خلال اللقاء بتقديم دعوة للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى لحضور ورشة عمل يوم 14/6/2022 للشركات المصرية والإيطالية حول المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعي.

وبدوره أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على توطين كافة أنواع التكنولوجيا التصنيعية حول العالم، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية عمل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن اللقاء قد حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والسيد محمد بكر المستشار الإعلامي، والدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومحمد فؤاد المترجم.