الإنتاج الحربي تبحث تزويد مطار شرم الشيخ بنقاط لشحن وسائل النقل الخضراء قبل COP27

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بالسلام، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد المحص، مستشار الوزير، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

أتوبيسات كهربائية داخل مطارات الجمهورية

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الإنتاج الحربي، بوزير الطيران المدني، حيث شهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية استخدام وسائل النقل الأخضر «الأوتوبيسات الكهربائية» داخل مطارات الجمهورية وذلك لنقل الركاب من وإلى الطائرات، وتزويد المطارات بنقط شحن كافية خاصة مطار شرم الشيخ، حيث ستستضيف المدينة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ، الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر بشهر نوفمبر 2022.

وتابع أنّ وزارة الإنتاج الحربي، اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة، في مجال إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية لتوطين الصناعة الضخمة داخل الشركات والوحدات التابعة.

توطين المركبات الكهربائية في مصر

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ مشاركة الوزارة في تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسعي للمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر، والحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، كما شهد الاجتماع بحث إمكانية تصنيع السيور الخاصة بنقل الأمتعة، والمعدات والآلات التي تستخدم في المطارات.

وأشار الوزير مرسي، إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، موضحا أنّ نمو حجم الطلب في السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة المركبات بمصر والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

من جانبه، أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في دعم قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات، مضيفا أنّ وزارة الطيران خلال الفترة الحالية تعمل على تشجيع والتوسع ف ايستخدام هذا النوع من وسائل النقل داخل مطارات الجمهورية، لما لهذه الأوتوبيسات الكهربائية من أثر جيد في الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.

وأثنى وزير الطيران على ما اطلع عليه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية لوزارة الإنتاج الحربي، وجهود خدمة القطاع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في المشروعات التنموية التي تتم بالدولة، مؤكدا حرص وزارة الطيران على تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي.

وبدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، تهدف إلى التعاون مع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، والانفتاح على الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.