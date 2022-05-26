محمود محيي الدين: إجماع عالمي على ضرورة التصدي للتغيرات المناخية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد مصر في مؤتمر المناخ مُتعدد الأطراف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك إجماعا عالميا على التصدي للتغيرات المُناخية، والحد من انتشار الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «آثار تغير المناخ على الاستدامة: الطريق إلى Cop27»، المنعقد حاليا، بمجمع الجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي العلمي، والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية.

التغيرات المناخية عبء على العلماء

أضاف محمود محيي الدين، أن قمة المناخ القادمة، تأتي وسط حالة من الحزن العالمي، بسبب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن هناك عبء كبير يقع على عاتق علماء الجامعات لمتابعة مشكلة التغيرات المناخية، التي تشغل بال دول العالم حاليا.

توصيات قمم المناخ السابقة لم تطبق

وأوضح أن قمم المناخ السابقة، خرجت بتوصيات وقرارت قوية، قادرة على الحد من التغيرات المناخية، والحد من آثار الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أنه لم يتم تطبيق تلك التوصيات على أرض الواقع.

ودعا محمود محيي الدين، علماء الجامعات المصرية إلى التشجع للمشاركة في مجموعة العمل، التي شكلت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتقديم في مشروعات بحثية لتقديم حلول علمية وبحثية لمواجهة التغيرات المناخية.